臺灣經濟下滑引發民眾不滿

9月份，蔡英文辦公室前的凱達格蘭大道上演多次大規模遊行。9月3日，“九三軍公教大遊行”吸引25萬人(警方保守估計為14.5萬，而舉辦方事前預計僅10萬)；9月12日，由於陸客來臺急速減少，嚴重沖擊觀光產業，包括旅館、旅行社、遊覽車、導遊等11個島內相關產業組成的“百萬觀光產業自救會”召集兩萬餘人上街抗議臺灣當局，要求臺當局正視產業困境。這也是臺灣觀光產業界史上首次走上街頭；除此之外，軍公教人員10月還將走上街頭，其他行業的遊行抗議也正在醞釀。

接連不斷的遊行不僅提前結束了蔡英文當局與選民的“蜜月期”，而且預示著蔡英文當局將深陷頻繁的街頭遊行的旋渦。這些大規模的遊行抗議表達了臺灣民眾對蔡當局不願承認“九二共識”，致使海峽兩岸交流中斷，陸客來臺大幅減少，臺灣經濟節節走低的憤慨。

蔡英文當局咎由自取

無論在野或在朝，民進黨都將軍公教視為國民黨“鐵票部隊”，一有機會便想修理、侮辱他們，從而挑撥社會對立，尤其是想挑起青年、勞工、農漁民對軍公教的不滿，一再攻擊軍公教拿“八成退俸、十八趴(18%)優惠存款利息”，是社會的“肥貓”、“蛀蟲”，是“一小撮特權分子”。

馬英九執政時，他們就曾試圖迫使馬當局取消對軍公教人員的“特殊照顧”。現在他們已“完全執政”，仍未放棄舊思維，繼續將年金改革這一社會問題政治化，從上到下繼續侮辱軍公教，繼續讓仇視軍公教群體的社會氛圍蔓延。如果說，民進黨認為軍公教的待遇不合理、不合法，包括蔡英文等曾出任過公職的民進黨公職人員完全可先從自己做起，拒領“十八趴”，然而，他們卻在好處占盡後還“賊喊捉賊”，往別人身上潑髒水，如何不讓人生氣?

與此同時，自執政以來，蔡當局為消除社會反彈，不惜“花錢消災”。8月底之前，蔡當局“花錢買平安”的賬面金額便高達百億元(新臺幣，下同)，平均1天1個億。其中，約10億元用來安撫舉行抗議的華航員工和公路收費員，90億用來向海外租用供電組以彌補廢核電後的電能缺口。

近日，蔡當局為GDP“保1(增長率1%)”動用3400億元擴大投資，專家認為這“完全未對症下藥，對現時的經濟惡化無濟於事”，這筆巨款最終會打水漂；為推動“新南向”蔡當局籌備40億灑向亞太地區的18個國家，各界也認為，這是杯水車薪，最終還是花錢打水漂。

蔡當局對其他人如此大方，即使花錢打水漂也不在乎，對軍公教卻如此仇視，難怪他們要生氣。此外，其他人一鬧，蔡當局便撒錢，軍公教也要效仿，於是就有了此次大遊行。

根本原因是經濟吃緊

蔡英文當局之所以推動年金改革首先拿軍公教人員開刀，雖有民進黨一向敵視軍公教的因素，最主要的還是因為臺灣財政早已入不敷出，甚至快到破產的邊緣。

在臺灣經濟起飛階段，島內企業員工的工資收入及其增速遠超軍公教，以致大量軍公教人員無法安心工作，甚至一再上演跳槽風。為穩定隊伍，當時的國民黨當局決定提漲軍公教工資福利，讓他們享有一定數額存款年息18%的優惠。該決策對穩定軍公教隊伍，確保優秀人才留在政府部門起了很大的作用。

在早期，一般民眾對此並不眼紅，因為這些工資福利與企業管理層相比仍有很大差距。後來，隨著島內經濟逐漸走下坡路，企業榮景不再，普通員工收入縮水，社會反彈逐漸高漲。尤其是軍公教人員多支持國民黨，被民進黨視為“眼中釘、肉中刺”，於是不斷打出“階級牌”，挑動普通群體與軍公教人員的對立。

9月份，蔡英文辦公室前的凱達格蘭大道上演多次大規模遊行。9月3日，“九三軍公教大遊行”吸引25萬人(警方保守估計為14.5萬，而舉辦方事前預計僅10萬)；9月12日，由於陸客來臺急速減少，嚴重沖擊觀光產業，包括旅館、旅行社、遊覽車、導遊等11個島內相關產業組成的“百萬觀光產業自救會”召集兩萬餘人上街抗議臺灣當局，要求臺當局正視產業困境。這也是臺灣觀光產業界史上首次走上街頭；除此之外，軍公教人員10月還將走上街頭，其他行業的遊行抗議也正在醞釀。

接連不斷的遊行不僅提前結束了蔡英文當局與選民的“蜜月期”，而且預示著蔡英文當局將深陷頻繁的街頭遊行的旋渦。這些大規模的遊行抗議表達了臺灣民眾對蔡當局不願承認“九二共識”，致使海峽兩岸交流中斷，陸客來臺大幅減少，臺灣經濟節節走低的憤慨。

現在，島內經濟已陷入長期低速增長困境，今年仍在為爭取GDP“保1”苦苦掙紮。然而，臺當局債務卻在不斷增長。截至2015年年底，臺“中央”負債累計52769億元，今年勢必突破5.4兆元，即使不增加舉債、不考慮利息，以2001年度至2015年度還款進度推算，還清債務約需87.9年，且還不包括177400餘億元的潛藏負債。

據臺“年金改革委員會”的報告，潛藏負債中，勞保潛藏負債最大，超8.9兆元，公務員新舊制合計近8兆元，目前繳費比例偏低的民眾年金保險亦有近5000億元的負債。面對如此巨額的負債，民進黨當局決定“公私兼顧”，先拿軍公教開刀。

大陸乃經濟源頭活水

其實，要想解決當前臺灣的各種社會問題尤其是年金困境，關鍵在於錢。錢從何來?無外乎“開源節流”。要“節流”就得動到很多人的奶酪，必然會影響民進黨選票，而只有能夠“開源”才是皆大歡喜，開源則要發展經濟。

發展才是硬道理，這是放之四海而皆准的真理。臺灣經濟如何發展?島內經濟發展的實踐早已證明，大陸是臺灣經濟的源頭活水。

然而，民進黨蔡英文偏不信，硬是反對馬英九“開放的兩岸政策”，阻撓兩岸經貿交流步伐，讓2013年6月既已簽署的兩岸服貿協議迄今不能生效，兩岸貨貿協議商談也停滯不前，連美國人都說民進黨在“自甘墮落”。

相反，與臺灣經濟高度競爭的韓國，在與臺灣爭奪大陸市場時後發置人，中韓FTA早已生效，韓國產品較臺灣產品在大陸更具競爭力。現在，“完全執政”的民進黨當局不僅拒不接受兩岸關系和平發展的政治基礎“九二共識”，還推出所謂“新南向政策”，企圖讓臺企從“西進”轉為“南向”，並要求旅遊業者深挖日本老市場，開辟東南亞新市場。

其行為最終導致兩岸關系迅速降溫，臺企陷入“西進”或“南向”迷茫，赴臺陸客快速下降。據臺旅遊部門統計，5月起入島陸客持續減少，8月以來團客減少55%，個人遊減少14%，預計假期結束後陸客更少。陸客減少不僅嚴重沖擊相關產業，還讓島內已經惡化的就業形勢更不樂觀。到時，一定會有更多民眾走上街頭，蔡英文政權必將被一波接一波的街頭運動搞得焦頭爛額。

民進黨可以通過街頭運動奪取政權，但不能用街頭運動治理臺灣，相反，可能很快就會被接踵而來的街頭運動所困擾。蔡英文要想避免這一局面，最可行的辦法就是發展經濟，而臺灣經濟發展離不開“九二共識”。民進黨是想被街頭運動趕下臺，還是願認真聽取各界呼聲，接受“九二共識”，發展經濟。何去何從，且在一念之間。

原題：陸客減少經濟下滑，蔡當局頻遭抗議深陷困局

作者：黨朝勝，中國社會科學院臺灣研究所研究員

源自：法制日報



